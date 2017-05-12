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    Конкурсантке Евровидения-2017 сделали предложение в прямом эфире

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    Евровидение-2017. Второй полуфинал (36)

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    Во время второго полуфинала конкурса, пока шел подсчет голосов телезрителей, ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром.
    Facebook Eurovision Song Contest

    Конкурсантка от Македонии на Евровидении-2017 Яна Бурческа получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного прямо во время второго полуфинала фестиваля.

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    Накануне в Киеве прошел второй полуфинал Евровидения, в ходе которого определилась вторая десятка финалистов.

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    В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

    По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире Евровидения за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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    Конкурсантка от Македонии на Евровидении-2017 Яна Бурческа получила предложение выйти замуж. Видео
    Евровидение-2017. Второй полуфинал