Конкурсантке Евровидения-2017 сделали предложение в прямом эфире

Конкурсантка от Македонии на Евровидении-2017 Яна Бурческа получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного прямо во время второго полуфинала фестиваля.

Накануне в Киеве прошел второй полуфинал Евровидения, в ходе которого определилась вторая десятка финалистов.

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В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире Евровидения за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.