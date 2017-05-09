МВД назвало акцию "Бессмертный полк" "политической провокацией"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко назвал акцию "Бессмертный полк" политической провокацией.

Представитель МВД признал, что юридически акция не является незаконной, "если там не используется символика тоталитарных режимов".

"С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эта акция сама является политической провокацией, определенной политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора", — цитирует Шевченко телеканал "112 Украина".

Шевченко также заявил, что многие украинцы "сознательно или бессознательно поддаются на эту провокацию". По его словам, чаще всего сотрудникам правоохранительных органов удается пресекать "использование символики тоталитарных режимов" профилактическими беседами.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах, в частности, в Украине. Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку", не обошлась во вторник в Киеве без столкновений и потасовок.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.