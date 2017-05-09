КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Портреты героев популярного американсого сериала "Игра престолов" принесли на акцию "Бессмертный полк" в Запорожье, сообщает местное издание "061.ua".

По данным издания, возле мэрии города прошла акция памяти ветеранов по случаю Дня Победы.

061.ua В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"

"Не обошлось без провокаций: кроме портретов своих родных — участников Второй мировой войны — люди принесли красные флаги, пели советские песни, а также скандалили с пришедшими на акцию активистами… Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты — с героями сериала "Игры престолов", — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, правоохранители, которые следят за порядком, уже задержали и вывели из толпы троих человек.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.