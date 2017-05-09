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    В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (135)

    (обновлено: )269112
    Возле мэрии Запорожья, где прошла акция памяти ветеранов по случаю Дня Победы, несколько человек принесли портреты с героями сериала "Игры престолов".
    В Запорожье на Бессмертный полк принесли портреты героев Игры престолов
    061.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Портреты героев популярного американсого сериала "Игра престолов" принесли на акцию "Бессмертный полк" в Запорожье, сообщает местное издание "061.ua".

    По данным издания, возле мэрии города прошла акция памяти ветеранов по случаю Дня Победы.

    061.ua
    В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"

    "Не обошлось без провокаций: кроме портретов своих родных — участников Второй мировой войны — люди принесли красные флаги, пели советские песни, а также скандалили с пришедшими на акцию активистами… Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты — с героями сериала "Игры престолов", — сказано в сообщении.

    Как отмечает издание, правоохранители, которые следят за порядком, уже задержали и вывели из толпы троих человек.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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