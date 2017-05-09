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    "Бессмертный полк" в Украине: марш обещают сорвать

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    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (87)

    (обновлено: )28504
    "Бессмертный полк" - общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в 9 мая во многих странах мира.
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Акции "Бессмертный полк" во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области.

    Акция Бессмертный полк в США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция "Бессмертный полк" в разных странах мира

    Служба безопасности Украины и МВД пообещали не допустить провокаций на 9 мая.

    В нынешнем году по инициативе Организации ветеранов Украины, при поддержке Института правовой политики и социальной защиты в Киеве пройдет акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!", аналогичная "Бессмертному полку".

    По заявлению организаторов, в ходе проведения этого мероприятия все киевляне и гости столицы будут иметь возможность пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до парка Вечной Славы с портретами своих родственников и знакомых – участников Великой Отечественной войны. Памятное шествие начнется в 10.30.

    Организаторы заявили, что данная акция согласована с городскими властями и правоохранительными органами, которые заверили их в беспрепятственном проведении шествия и обеспечении безопасности всех участников.

    Активисты организации "Добровольческое движение ОУН" заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".

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    В минувшем году во время проведения "Бессмертного полка" в Киеве произошла незначительная потасовка участников мероприятия и радикалов. Некоторые активисты несли портреты Сталина, советские флаги, а также георгиевские ленточки. Украинские националисты пытались отобрать их, в результате чего возникла потасовка.

     

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