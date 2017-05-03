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    Политика

    Кабмин ввел платную аттестацию по украинскому для будущих чиновников

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    Языковая зачистка. Табу на русский (102)

    (обновлено: )26
    В постановлении Кабмина отмечается, что подтвердить владение украинским без прохождения аттестации смогут те, у кого в школьном аттестате или в дипломе вуза за изучение украинского языка или по специальности "филология" стоит высший балл.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правительство ввело платную аттестацию на знание украинского языка для претендентов на государственную службу, говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте Кабмина.

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    "Платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам удостоверения о свободном владении государственным языком могут предоставляться высшими учебными заведениями, которые в соответствии с лицензией осуществляют подготовку получателей высшего образования в области знаний "Публичное управление и администрирование", — говорится в постановлении.

    Согласно документу, для проведения аттестаций при вузах создаются комиссии из четырех человек с высшим образованием по специальности "филология". Аттестация состоит из письменной части длительностью 60 минут и устной — до 45 минут. Письменная часть включает в себя тест и пересказ текста, устная – деловой разговор по заданному сценарию.

    В постановлении говорится, что бесплатно подтвердить свободное владение государственным языком без прохождения аттестации смогут те, у кого в школьном аттестате или в дипломе о высшем образовании за изучение украинского языка или по специальности "филология" стоит высший балл.

    Стоимость аттестации в постановлении не указывается.

    Пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщала, что десять радиостанций оштрафованы за несоблюдение квоты на украинский язык в эфире.

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