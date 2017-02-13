Что в телевизоре, то и на языке. О проблеме с ТВ в Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Основным источником информации для граждан Украины о ситуации в стране является украинское телевидение, запрещенные российские каналы тоже смотрят, но незначительное число граждан. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу общественной организации "Детектор Медиа".

Всего было опрошено более двух тысяч человек во всех регионах на подконтрольных украинскому правительству территориях. По словам организаторов, исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

Преимущественно из телевизора

Выяснилось, что украинцы продолжают получать информацию о положении дел в стране преимущественно из передач украинских общенациональных телеканалов: 87,1% респондентов отдают предпочтение этому виду СМИ.

Интересно, что на втором месте (47,7%) — информация, полученная от родственников, друзей и знакомых. Далее следуют интернет-СМИ (40,7%) и социальные сети (20%).

"Общенациональные газеты и радио существенно отстают — 17% и 16,5% соответственно", - отметили в "Детектор Медиа".

Основными телеканалами, из которых украинцы черпают информацию о войне на востоке или о Крыме, являются "1+1" (43,1%); "Интер" (34%); "Украина" (20,1%); "СТБ" (15,7%); ICTV (15,3%).

"Телевизор запретить"

Хотя украинское телевидение остается ключевым источником информации, доверяют ему в целом по стране (если речь идет о военном противостоянии) менее половины населения — 40,4% опрошенных. А на востоке Украины украинским телеканалам доверяют только 22,2% респондентов.

Несмотря на то, что постмайданная украинская власть давно запретила трансляцию российских телеканалов, украинцы все же ухитряются их смотреть. По результатам исследования, это чуть более 10% населения.

На вопрос, какие телеканалы они могут принимать дома, 11,6% респондентов ответили, что могут смотреть телеканал "Россия"; 12,2% — НТВ; 13,2% — "Первый канал"; 6,2% — "Дождь".

Отметим, что даже оппозиционный российский канал "Дождь" в Украине тоже запретили. А особо сознательные активисты еще до официального запрета в порядке "гражданской инициативы" требовали от провайдеров прекратить трансляцию. О том, как это происходило, иронично рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.

В американской правозащитной организации Freedom House заявили, что блокирование на территории Украины российского телеканала "Дождь" подрывает свободу СМИ и ограничивает доступ граждан к разным позициям и мнениям.

А в МИД РФ пообещали по этому вопросу обратиться в ОБСЕ.

И все же российская "телекартинка" пока отчасти доступна украинцам. По результатам исследования, более всего (78,7%) смотрят российское ТВ при помощи спутниковых антенн, в интернете — 7,8%, по кабельным сетям — 6,4%, при помощи аналоговых антенн — 5,8%.

В "Детектор Медиа" констатировали, что "российским телеканалам как источнику информации о военном противостоянии на Донбассе доверяют лишь 1,3% респондентов по всей Украине".

Доверие к СМИ падает

Но тот факт, что все больше украинцев предпочитают узнавать о событиях в стране от родственников, друзей и соседей, говорит о том, что и украинским СМИ доверяют все меньше.

Медиаэксперт Диана Дуцик отметила, что если в 2015 году родственников, друзей и соседей как источник информации о состоянии дел в стране указали 24% опрошенных, то в 2016 году — уже 47,7%.

"Мы видим, что каналы неформальной коммуникации становятся более важными, чем каналы официальные… Возможно, мое субъективное мнение — это означает, что мы сейчас в атмосфере общего недоверия живем, критичность к медиа возрастает", — сказала Дуцик.

Она добавила, что в 2015 году информации, полученной от родственников и друзей, доверяли 15%, в 2016 году — уже 18,8%. В то же время доверие к украинским телеканалам снизилось с 50% в 2015 году до 40,4% в 2016 году. По словам Дуцик, снижается уровень доверие и к интернет-СМИ (с 26% в 2015-м до 17,5% в 2016 году).

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Отметим, по данным КМИС, четверть украинцев (26,1%) все еще доверяет СМИ, однако медиа сильно потеряли доверие по сравнению с предыдущим годом. Положительный баланс доверия они сохраняют только в западном регионе Украины, восточный регион практически не доверяет украинским СМИ (10% доверяют и 68,2% не доверяют). При этом российским СМИ, по данным опроса, доверяют 2,4% и не доверяют 76,3% украинцев.