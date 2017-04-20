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    Фотоленты

    Против русификации Киева: КГГА пикетируют из-за украинского языка

    (обновлено: )59809
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    twitter.com/vo_svoboda
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    twitter.com/vo_svoboda
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/svoboda.ua
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

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    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка

    Сторонники ВО "Свобода" в четверг митингуют у здания Киевской городской государственной администрации, требуя принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания в столице.

    Валентина Руденко об украинском языке в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Не надо мучить Донбасс украинским языком - экс-советник Ющенко

    В акции протеста принимают участие несколько десятков человек, они держат плакаты с надписью "Единый язык — единая Украина ", а также плакаты антироссийского содержания.

    Глава фракции "Свобода" в Киевсовете Юрия Сиротюк заявил, что в четверг планирует вынести на голосование решение об использовании украинского языка в киевских ресторанах, магазинах и других заведениях сферы обслуживания.

    В акции принимают участие несколько десятков человек, они держат плакаты с надписью "Единый язык — единая Украина ", а также плакаты антироссийского содержания.

    Проект данного решения был зарегистрирован еще год назад, однако не рассматривался горсоветом.

    Сиротюк также призвал митингующих не расходиться.

    Ранее СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку.

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