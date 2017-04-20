Против русификации Киева: КГГА пикетируют из-за украинского языка

Сторонники ВО "Свобода" в четверг митингуют у здания Киевской городской государственной администрации, требуя принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания в столице.

В акции протеста принимают участие несколько десятков человек, они держат плакаты с надписью "Единый язык — единая Украина ", а также плакаты антироссийского содержания.

Глава фракции "Свобода" в Киевсовете Юрия Сиротюк заявил, что в четверг планирует вынести на голосование решение об использовании украинского языка в киевских ресторанах, магазинах и других заведениях сферы обслуживания.

В акции принимают участие несколько десятков человек, они держат плакаты с надписью "Единый язык — единая Украина ", а также плакаты антироссийского содержания.

Проект данного решения был зарегистрирован еще год назад, однако не рассматривался горсоветом.

Сиротюк также призвал митингующих не расходиться.

Ранее СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку.