Власти Киева готовятся перевести сферу обслуживания на украинский язык

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Киевский городской совет намерен обязать работников сферы обслуживания украинской столицы общаться с клиентами на украинском языке, соответствующее решение было принято за основу на заседании горсовета в четверг, передает агентство УНИАН.

Ранее, утром в четверг, партия "Свобода" устроила митинг возле здания горадминистрации. Представители политсилы требовали принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Документ еще должен пройти второе чтение. Проект решения определяет, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык – украинский.

"Установить, что в городе Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык – украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке", — говорится в проекте. При этом предполагается, что "переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет".

Согласно проекту решения, во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязан предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии.

Также предлагается установить, что в Киеве рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, ценники должны быть на украинском языке.

"В случае, если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отображением зарегистрированного знака на иностранном языке, установка такой вывески возможна только с обязательным указанием ее перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом", — говорится в проекте решения.

По мнению автора инициативы, депутата Киевсовета от "Свободы" Юрия Сиротюка, это решение закрепляет конституционное право граждан на получение услуг на родном языке и не является дискриминационным.

По предложению секретаря Киевсовета Владимира Прокопива принято решение доработать проект решения, согласовать его во всех фракциях и "сделать грамотный, качественный документ".

Ранее сообщалось, что СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку.