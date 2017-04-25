Жебривский сожалеет, что нельзя перекрыть подачу воды в Донецк

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что власти не могут перекрыть водоканал "Северский Донец-Донбасс", который обеспечивает водой Донецк, поскольку из-за этого пострадают жители Мариуполя.

В ночь на 25 апреля власти прекратили подачу электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

Губернатор утверждает, что самопровозглашенная Донецкая народная республика с середины 2014 года перестала платить за поставляемую воду.

"За воду они фактически со средины 2014 года ни одной копейки не платили. К сожалению, в отличие от Луганска мы не можем перекрыть воду, потому что канал идет через территорию контролированную, потом заходит на Горловку, Донецк, а потом идет на Мариуполь. Фактически перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя", — сказал Жебривский во вторник в эфире "112 Украина".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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