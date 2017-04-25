Песков: обесточивание Луганска - новый шаг Киева по отторжению Донбасса

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения от себя своих территорий, который, к тому же, противоречит минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что правительство РФ в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения самопровозглашенной Луганской народной республики в связи с превращением поставок со стороны Киева.

На просьбу журналистов уточнить, каким образом Москва обеспечит потребности Луганской области в связи с обесточиванием, Песков ответил: "Нет, я не стал бы вам детально это разъяснять".

"Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели", — сказал Песков журналистам.

"Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин во вторник сообщил, что 24 апреля в 23:41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Во вторник предприятия и население непризнанной ЛНР были полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, добавил Иванушкин.