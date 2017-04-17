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    МИД Словакии: говорить о членстве Украины в ЕС преждевременно

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    По мнению главы МИД Словакии, Украине необходимо перенимать европейские стандарты, чтобы использовать то, что она получает в рамках программы Восточного партнерства.
    Мирослав Лайчак
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Александр Куранов. Преждевременно говорить о том, могла бы Украина в будущем стать членом Евросоюза, заявил в понедельник глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, побывавший в конце минувшей недели в Киеве.

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    "Ни Украина не находится в таком положении, чтобы мы могли говорить о ее членстве (в Евросоюзе), ни ЕС не готов говорить об этом. Но важно, чтобы Украина перенимала европейские стандарты, чтобы использовала то, что получает в рамках программы Восточного партнерства", — сказал Лайчак, которого цитирует братиславский портал Teraz.

    Отвечая на вопрос журналистов, не растянется ли подобный процесс с Украиной так же, как с Турцией, на весьма неопределенный период, Лайчак заявил, что Евросоюз сейчас сам тоже развивается и меняется.

    "Евросоюз дает Турции обязательства, которые сегодня не в состоянии выполнить, и еще вопрос, в состоянии ли выполнить свои обязательства Турция. Сейчас ЕС действует намного более осторожно, именно поэтому подобные обещания он не дает, и будет оценивать партнеров именно по их поведению и по тому, могут ли они быть полезным вкладом для самого проекта Евросоюза", — сказал Лайчак.

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    Ранее сообщалось, что Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. 

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