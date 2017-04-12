Безвиз с ЕС: число мигрантов-нелегалов из Украины вырастет - профсоюз

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. После введения безвизового режима с Евросоюзом число нелегальных трудовых мигрантов из Украины увеличится, сообщил глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

"Мы ожидаем роста нелегальной трудовой миграции", — заявил Махинько в среду на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на то, что безвизовый режим с ЕС не предусматривает возможности трудоустройства для украинцев, нелегальная трудовая миграция все равно будет процветать. Вместе с тем, Махинько считает, что Европа не готова к потоку нелегальных трудовых мигрантов, поскольку испытает трудности с трудоустройством даже своих граждан.