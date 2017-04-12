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    Безвиз с ЕС: число мигрантов-нелегалов из Украины вырастет - профсоюз

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (345)

    (обновлено: )20120
    Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько напомнил, что безвизовый режим с ЕС не предусматривает возможности трудоустройства для украинцев.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. После введения безвизового режима с Евросоюзом число нелегальных трудовых мигрантов из Украины увеличится, сообщил глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

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    Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

    "Мы ожидаем роста нелегальной трудовой миграции", — заявил Махинько в среду на пресс-конференции.

    По его словам, несмотря на то, что безвизовый режим с ЕС не предусматривает возможности трудоустройства для украинцев, нелегальная трудовая миграция все равно будет процветать. Вместе с тем, Махинько считает, что Европа не готова к потоку нелегальных трудовых мигрантов, поскольку испытает трудности с трудоустройством даже своих граждан.

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