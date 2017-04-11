Поток эмигрантов из Украины вырастет, если экология не улучшится - Гарбарук

"За года независимости Украины ни один министр экологии не имел специализированного экологического образования", — заявил Гарбарук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Другой эксперт, участвовавший в дискуссии, председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков сообщил, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий.

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Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта.