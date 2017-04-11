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    Поток эмигрантов из Украины вырастет, если экология не улучшится - Гарбарук

    (обновлено: )12301
    Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук считает, что государство должно решить проблемы экологии, накопившиеся в стране, и вести целенаправленную политику.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "За года независимости Украины ни один министр экологии не имел специализированного экологического образования", — заявил Гарбарук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Другой эксперт, участвовавший в дискуссии, председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков сообщил, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий.

    Смотрите также: Дефицит пресной воды: Украине нужна новая водная политика — Чистяков

    Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта. 

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