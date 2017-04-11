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    Дефицит пресной воды: Украине нужна новая водная политика - Чистяков

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    Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий. Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта.
    Канал на Yputube РИА Новости Украина

    Ситуация, которая сложилась в Украине с пресноводными водоемами, мало назвать бесхозяйственностью, это преступление, считает председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. 

    Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий — об этом недавно заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта, из-за этого в Украине уже не осталось ни одного озера или реки, где вода была на уровне первого класса.

    "Вдумайтесь, мы занимаем первое место в Европе по количеству пресноводных водоемов, но в то же время на экологической карте континента Украина окрашена в черный цвет, потому что настолько загрязнили собственные реки, что не можем брать из них питьевую воду", — заявил Чистяков во время пресс-конференции в РИА Новости Украина

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