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    Пресс-Центр

    Видеомост Киев – Кишинев: "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе"

    (обновлено: )36841
    Во вторник, 21 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев – Кишинев на тему: "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Во вторник, 21 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев – Кишинев на тему: "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе".

    Гидрологи год за годом фиксируют крайне низкий уровень воды в Днестре. В прошлом году ситуация особенно обострилась – под угрозой оказалось водоснабжение ряда крупных городов, как в Украине, так и в Молдове. Проблему обезвоживания и грозящей Днестру экологической катастрофы не решить без срочных совместных усилий обеих стран. На украинской территории находятся два крупнейших водохранилища Днестра, которые позволяют регулировать уровень воды в реке.

    Главный вопрос, по которому у Молдовы и Украины есть расхождения – энергетический. Украина активно использует Днестр для производства электроэнергии. Днестровский энергетический комплекс состоит из трех станций: ГЭС в Новоднестровске Черновицкой области, ГЭС в селе Нагоряны Винницкой области (17 га находятся на молдавской территории) и Гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Сокирянском районе Черновицкой области. В Молдове считают, что работа украинских гидросооружений пагубно влияет на реку: построенная для баланса и так называемого "успокоения воды" ГЭС-2, вместо того чтобы сглаживать перепады уровней Днестра из-за работы ГАЭС, только усугубляет их.  Согласно данным Института геофизики НАН Украины строительство Новоднестровской ГАЭС может увеличить сейсмическую активность в регионе с 6 до 7 баллов. Министерство экологии Украины указывало на то, что зона, где проводится строительство, имеет высокий риск эрозии и оползневых процессов. Экологи двух стран говорили, что возведение и эксплуатация еще одного гидроэнергетического комплекса приведет к дальнейшему снижению уровня воды в реке, ухудшению ее качества, еще более нарушит функционирование экосистем Среднего и Нижнего Днестра и может создать сложности в снабжении питьевой водой Республику Молдова и Одесскую область Украины.

    Эксперты пресс-конференции:

    В Киеве: Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги;

    Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины;

    В Кишиневе: Елена Зубкова, доктор биологических наук, профессор Института зоологии АН Молдовы;

    Илья Тромбицкий, доктор биологических наук, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр ЭКО-Тирас.

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