Наблюдатели ОБСЕ сообщают об угрозе экологической катастрофы

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают об угрозе экологической катастрофы, которую они увидели в одном из районов на линии соприкосновения в Донбассе. Там находится водоем с опасными химикатами. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии на Украине Александр Хуг.

"Я увидел риск и ситуацию, которая может привести к экологической катастрофе, если конфликт не будет остановлен. Находясь в Новгородском, я посетил фенольный завод. В результате деятельности этой фабрики производится много продуктов работы, это — вода, содержащая вредные примеси. Искусственный водоем, в котором содержатся химикаты, находится очень близко к линии соприкосновения",- сказал он.

По его словам, искусственный водоем оказался между позициями конфликтующих сил. "Тот факт, что он находится между позициями сторон, может привести к обстрелу и последующей утечке. Это может привести к загрязнению грунтовых вод и может иметь последствия для всего региона", — отметил Хуг.

Он добавил, что, по оценке экспертов, если утечка будет достаточно серьезная, для общего загрязнения местности понадобится менее 48 часов.

Как ранее сообщалось, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в составе патруля посетил ряд населенных пунктов на линии соприкосновения, в числе которых был населенный пункт Новгородское, находящийся под контролем вооруженных сил Украины.