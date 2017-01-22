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    Общество

    Наблюдатели ОБСЕ сообщают об угрозе экологической катастрофы

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (231)

    (обновлено: )24710
    Как заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии на Украине Александр Хуг, искусственный водоем, в котором содержатся химикаты, находится очень близко к линии соприкосновения.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают об угрозе экологической катастрофы, которую они увидели в одном из районов на линии соприкосновения в Донбассе. Там находится водоем с опасными химикатами. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии на Украине Александр Хуг.

    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разрушения в поселке Спартак

    "Я увидел риск и ситуацию, которая может привести к экологической катастрофе, если конфликт не будет остановлен. Находясь в Новгородском, я посетил фенольный завод. В результате деятельности этой фабрики производится много продуктов работы, это — вода, содержащая вредные примеси. Искусственный водоем, в котором содержатся химикаты, находится очень близко к линии соприкосновения",- сказал он.

    По его словам, искусственный водоем оказался между позициями конфликтующих сил. "Тот факт, что он находится между позициями сторон, может привести к обстрелу и последующей утечке. Это может привести к загрязнению грунтовых вод и может иметь последствия для всего региона", — отметил Хуг.

    Он добавил, что, по оценке экспертов, если утечка будет достаточно серьезная, для общего загрязнения местности понадобится менее 48 часов.

    Как ранее сообщалось, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в составе патруля посетил ряд населенных пунктов на линии соприкосновения, в числе которых был населенный пункт Новгородское, находящийся под контролем вооруженных сил Украины.

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