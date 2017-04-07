Корнилов: тысячи украинцев продадут последнее порося и уедут нелегалами в ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для окончательного введения безвизового режима решение еще должен одобрить Совет ЕС. МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

"В корне не согласен с теми, кто сегодня заявляет, что украинцам с их зарплатами и доходами не до безвиза, что, мол, не воспользуются они им. Да вы представьте, сколько граждан Украины не могли даже теоретически получить Шенген до недавнего времени, сколько из них заворачивали в посольствах в связи с тем, что у них нет оснований для получения визы, сколько не доходило до посольств и консульств, зная, что их завернут!" — написал Владимир Корнилов на своей странице в Facebook.

Политолог согласен с тем, что доходы украинцев не позволяют выехать в краткий тур, "чтобы посмотреть Европу" и для тех, кто хотел бы мотнуться в Рим или Париж на недельку-другую, безвизовый режим ничего особо не меняет.

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"Но мы даже не представляем, сколько тысяч украинцев теперь продадут последнее "порося", соберут манатки и поедут в Европу, чтобы раствориться там и влиться в ряды нелегалов из Африки и Азии! Именно поэтому я практически не сомневаюсь, что уже в обозримом будущем ЕС введет тот самый механизм "торможения" безвиза, который Брюссель долго придумывал специально для Украины. И смею вас заверить, произойдет это гораздо оперативнее, чем вводился безвизовый режим!" — прогнозирует Корнилов.