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    Климпуш-Цинцадзе и Мингарелли обсудили адаптацию законодательства Украины к ЕС

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    Стороны согласились, что важным является завершение разработки инструмента планирования и мониторинга, налаживание работы переводчиков законодательства ЕС и усиление взаимодействия между институтами в этом процессе.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Евросоюза Хьюг Мингарелли обсудили процесс адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, сообщает Правительственный портал.

    Последние шаги на пути к безвизу. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Последние шаги на пути к безвизу

    "Состоялась рабочая встреча вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с послом, главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли… Собеседники обсудили слабые места процесса адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, в частности в сфере юридических и законотворческих процедур, по которым Украина отстает от графика, установленного соглашением, и в двустороннем диалоге обменялись определенными идеями по их решению", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, стороны согласились, что важным является завершение разработки инструмента планирования и мониторинга, налаживание работы переводчиков законодательства ЕС и усиление взаимодействия между институтами в этом процессе. Следующая встреча с привлечением представителей профильных министерств запланирована на май этого года, добавили в пресс-службе.

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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    Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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