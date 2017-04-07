Климпуш-Цинцадзе и Мингарелли обсудили адаптацию законодательства Украины к ЕС

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Евросоюза Хьюг Мингарелли обсудили процесс адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, сообщает Правительственный портал.

"Состоялась рабочая встреча вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с послом, главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли… Собеседники обсудили слабые места процесса адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, в частности в сфере юридических и законотворческих процедур, по которым Украина отстает от графика, установленного соглашением, и в двустороннем диалоге обменялись определенными идеями по их решению", — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны согласились, что важным является завершение разработки инструмента планирования и мониторинга, налаживание работы переводчиков законодательства ЕС и усиление взаимодействия между институтами в этом процессе. Следующая встреча с привлечением представителей профильных министерств запланирована на май этого года, добавили в пресс-службе.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.