Захарченко: Минск – единственная площадка диалога с Киевом

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Минские договоренности – единственная возможность, которая позволит принудить власти Украины к миру закончить войну в Донбассе без кровопролития. Несмотря на нежелание Киева выполнять взятые на себя в Минске обязательства, ДНР и дальше будет поддерживать минский процесс, заявил во время прямой линии с жителями Украины заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, передает корреспондент РИА Новости Украина из Донецка.

"На сегодняшний день Минск – единственная площадка, на которой мы можем вести прямой диалог с Киевом. И если изменятся внешние и внутренние украинские обстоятельства, то именно в Минске можно будет решить наши противоречия мирным путём, без кровопролития. Я всё время помню об этом. И до тех пор, пока сохраняется хоть малейший шанс выйти из конфликта мирным путём, я буду поддерживать "Минский процесс". Как бы не бесился иногда от того, что Киев постоянно саботирует его и нарушает взятые на себя обязательства", — сказал Захарченко.

В то же время лидер самопровозглашенной республики добавил, что в случае выхода Украины из минских соглашений и попытке высшего военно-политического руководства развязать в Донбассе полномасштабные боевые действия ДНР ответит силой, загнав ВСУ в очередной "котел".

"С другой стороны, если Киев кардинально нарушит Минские договорённости и, например, снова начнёт полномасштабную войну, то после очередного котла мы снова загоним киевлян в Минск, но уже на других, более выгодных для нас, условиях", — подчеркнул Захарченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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