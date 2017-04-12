наверх
12.04.201715:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Минский процесс. США добавят новые пункты соглашения - Павленко

    (обновлено: )46531
    По словам народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, в самое ближайшее время минский процесс может сдвинуться с мертвой точки.
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Контролировать выполнение минского процесса будет персонально новая Администрация США, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

    Корнейчук: США проследят, чтобы Украина выполнила минские договоренности. Видео
    РИА Новости Украина
    США проследят, чтобы Украина выполнила минские договоренности - эксперт

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

    Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

    "Думаю, что в ближайшее время минский процесс сдвинется с мертвой точки. Не исключаю того, что каким-то образом может измениться формат. Возможно, появятся какие-то новые договоренности, которые уже будет контролировать персонально новая Администрация США. Украинские политики уже два года всячески уклоняются от выполнения "Минска-2", но думаю, когда Запад поставит четкие условия и сроки, все будет иначе. Тогда каждый политик и чиновник почувствует личную ответственность, страх за свой пост, ресурсы, чего пока не наблюдается. Поверьте, у США и Евросоюза есть целый комплекс рычагов давления на руководство страны", — отметил Павленко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США