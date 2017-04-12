Минский процесс. США добавят новые пункты соглашения - Павленко

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Контролировать выполнение минского процесса будет персонально новая Администрация США, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Думаю, что в ближайшее время минский процесс сдвинется с мертвой точки. Не исключаю того, что каким-то образом может измениться формат. Возможно, появятся какие-то новые договоренности, которые уже будет контролировать персонально новая Администрация США. Украинские политики уже два года всячески уклоняются от выполнения "Минска-2", но думаю, когда Запад поставит четкие условия и сроки, все будет иначе. Тогда каждый политик и чиновник почувствует личную ответственность, страх за свой пост, ресурсы, чего пока не наблюдается. Поверьте, у США и Евросоюза есть целый комплекс рычагов давления на руководство страны", — отметил Павленко.