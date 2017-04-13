Контрактная группа в Минске: надежда на мир, политический тупик

РИА Новости Украина

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в среду, 12 апреля, в Минске.

Не оставляя надежд

Как заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, на встрече в Минске подтвердили приверженность прекращению огня в Донбассе.

"Контактная группа подтвердила приверженность пасхальному прекращению огня", — сказал Грызлов после переговоров в столице Белоруссии.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил журналистам по итогам переговоров в среду, что контактная группа подтвердила приверженность договоренностям о прекращении огня в Донбассе.

По его словам, в связи с приближающейся Пасхой "жители восточной Украины должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви, кладбища". Дипломат напомнил, что на прошлой встрече в Минске контактная группа и представители самопровозглашенных республик договорились о полном соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля.

"К сожалению, несмотря на временное улучшение ситуации в зоне конфликта, положение остается далеко не удовлетворительным", — подчеркнул Сайдик.

Дипломат выразил надежду, что в предстоящие праздники это решение будет соблюдаться вдоль линии соприкосновения.

В свою очередь полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего уточнил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля в 10.00.

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Он также сообщил, что спецпредставитель ОБСЕ настаивает на разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе 14 или 16 апреля.

"Украинская сторона продолжает уклоняться от ответа", — сказал Дейнего Луганскому информационному центру.

Представитель ЛНР отметил, что несмотря на заявленную Луганском готовность провести разведение сил уже 14 апреля, вопрос даты остался открытым.

"Кроме того, обсуждались возможные следующие участки разведения, но эта тема не получила существенного развития", — добавил Дейнего.

Спецпредставитель ОБСЕ вновь заявил, что обеспокоен сохраняющимися угрозами безопасности сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при выполнении их мандата.

"Этот вопрос постоянно обсуждается. Мы неоднократно критиковали нарушения, отказы в доступе наблюдателям. К сожалению, есть моменты и личных угроз сотрудникам СММ", — сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что "это не должно повторяться и это недопустимо".

Между тем пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что власти Украины считают нужным разработать механизм эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня в Донбассе.

"В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания в Минске в среду.

Экологические риски

Представители ДНР в гуманитарной подгруппе призвали к инспекции предприятий на подконтрольной Киеву территории Донбасса с участием специалистов самопровозглашенной республики, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина. Ранее власти ДНР заявили, что обеспокоены ухудшением экологической ситуации в республике из-за обстрелов предприятий, опасных для окружающей среды.

В свою очередь Сайдик отметил, что контактная группа в среду поддержала идею создания международной экспертной группы, которая займется вопросами экологического мониторинга в Донбассе, в частности, в связи с подтоплением шахт.

"Должное внимание было уделено экологическим рискам в связи с подтоплением угольных шахт. Была поддержана идея создания международной группы экспертов", — сказал дипломат журналистам.

По его словам, подгруппа по экономическим вопросам обсудила вопросы поставок воды, электричества, газа в Донбассе и платежей за эти услуги.

"Экономическая рабочая группа обсуждала, в частности, нынешнее положение, которое создалось в связи с блокадой путей и сообщений, а также введением так называемого внешнего управления для предприятий под украинской юрисдикцией, работающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — сообщил спецпредставитель ОБСЕ.

По его мнению, "восстановление статус-кво, прежнего положения, могло бы стать одним из важных путей для возобновления экономического сотрудничества в регионе".

Споры о числе пленных

Касаясь гуманитарных вопросов, которые обсуждались в среду в Минске, Сайдик подчеркнул, что "дискуссия концентрировалась на вопросе освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом".

"Было уделено внимание вопросу создания механизма с участием 3-ей стороны для верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения", — продолжил дипломат.

Положительным шагом он назвал передачу около 15 заключенных со стороны ДНР украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной Киеву.

Сайдик также сообщил, что в преддверии пасхальных праздников состоялась "передача украинской стороне писем (родственникам — ред.) удерживаемых в отдельных районах Донецкой области".

По его словам, также обсуждались вопросы поиска пропавших без вести с привлечением Международного комитета Красного Креста.

Как сообщила Олифер, "удалось договориться о том, чтобы СБУ (Служба безопасности Украины — ред.), омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ, провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса".

Ранее в аппарате омбудсмена ДНР заявили, что ООН предложила механизм по освобождению лиц, находящихся в списке на обмен и не желающих пересекать линию разграничения в Донбассе. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что процесс обмена произойдет только после того, как закончится работа в ООН в этом направлении.

В то же время стороны по-прежнему спорят о количестве удерживаемых пленных, что сдерживает осуществление долгожданного большого обмена по формуле "всех на всех".

В среду Морозова призвала международную общественность обратить внимание на заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, который признал факт незаконного удержания порядка 100 человек, имеющих отношение к событиям в Донбассе. Омбудсмен обратилась с просьбой к международным организациям помочь установить личности этих людей и принять меры по их освобождению.

В свою очередь представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что количество удерживаемых ополченцами в плену украинцев выросло с 121 до 126 человек. По ее словам, ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Геращенко утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к военному конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а из 500 оставшихся несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс.

У политической подгруппы новостей нет

Говоря о работе политической подгруппы, Сайдик был краток: стороны вновь обсудили так называемую "формулу Штайнмайера" и "работу группы согласно поручениям политических советников глав стран "нормандской четверки", которые встречались в Минске на прошлой неделе.

"Формула Штайнмайера" (бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Между тем, как сообщила Олифер, Киев по-прежнему настаивает, что переход к решению политических вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе возможен только после полного прекращения огня.

Как заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, для конструктивной работы политической подгруппы необходим регламент, его отсутствие позволяет Киеву затягивать переговорный процесс.

"Именно регламент, как утвержденная обязанность всех участников переговорного процесса придерживаться повестки дня, фиксировать и соблюдать в дальнейшем достигнутые договоренности, поможет наладить конструктивную работу в Минске", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее мнению, из-за отсутствия регламента представители Киева отклоняются от повестки дня подгруппы.

"Наши оппоненты поднимают массу вопросов, не входящих не только в программу заседания, но и не относящихся к компетенции политгруппы с целью максимально затянуть переговорный процесс", — заявила Никонорова.

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 26 апреля.