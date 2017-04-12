Бортник: главное – это качественно промыть мозги

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В современном мире идет борьба не за то, что мы думаем, а за то, о чем мы думаем: за повестку дня – информационную карту, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Именно поэтому с нашей карты пытаются стереть "убийства на Майдане и в Одессе", "офшоры Президента", "обвинения Абромавичуса, Коломойского, Онищенко, Чернушенко, Яценюка, Гонтаревой…", "тарифный разбой", "контроль за госфинансами", "декларации", "коррупцию", "бедность" – реальность…. Вместо это нам навязывают: "языковое, этническое и религиозное противостояние", "гражданство", "безвиз", "реформы", "визги и грызню под ковром"… Только постоянная память о целях и ценностях, соотношение с ними виртуальной реальности может спасти в этом мире…", – написал Бортник.

Европарламент ранее одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

В то же время последние данные ООН по рейтингу человеческого развития в мире не внушают оптимизма: 60% украинцев живут за чертой бедности. Об этом заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер на презентации отчета.