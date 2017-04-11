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    Интервью

    Шокин против Луценко. Ситуация пока только разогревается – Бортник

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    Сложившаяся ситуация говорит о том, что во власти еще нет определенности как по судьбе правительства, так и по Генпрокурору, отмечает политический эксперт Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    "Большое возвращение" экс-генпрокурора Виктора Шокина, по-видимому, откладывается: в понедельник, 10 апреля, не состоялось судебное заседание по иску Шокина против Президента и Верховной Рады.

    Почему это произошло – на этот вопрос на своей странице в Facebook ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Причина, как по мне, может быть в том, что надо найти должность для Луценко.

    Политическая ситуация только разогревается. Сегодняшнее (10 апреля – Ред.) заявление Гонтаревой об отставке показывает, что кадровые перемены неизбежны.

    В пятницу должен был состояться отчет правительства в Верховной Раде. Но по словам Герасимова, на этой неделе отчета не будет. Все это говорит о том, что еще нет определенности как по судьбе правительства, так и по Генпрокурору.

    Очевидно, что дальнейшее развитие судебного процесса будет уже после праздников, когда станет понятна общая политическая конфигурация", – написал Бортник.

    Напомним, экс-глава Генеральной прокуратуры Виктор Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками в этом деле является президент и Верховная Рада.

    В декабре 2016 года Виктор Шокин уже обращался с таким иском в Высший административный суд. Тогда иск оставили без рассмотрения. Причина такого решения была чисто формальной: экс-генпрокурор пропустил установленный законом срок обращения в суд.

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