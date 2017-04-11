Шокин против Луценко. Ситуация пока только разогревается – Бортник

РИА Новости Украина

"Большое возвращение" экс-генпрокурора Виктора Шокина, по-видимому, откладывается: в понедельник, 10 апреля, не состоялось судебное заседание по иску Шокина против Президента и Верховной Рады.

Почему это произошло – на этот вопрос на своей странице в Facebook ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Причина, как по мне, может быть в том, что надо найти должность для Луценко.

Политическая ситуация только разогревается. Сегодняшнее (10 апреля – Ред.) заявление Гонтаревой об отставке показывает, что кадровые перемены неизбежны.

В пятницу должен был состояться отчет правительства в Верховной Раде. Но по словам Герасимова, на этой неделе отчета не будет. Все это говорит о том, что еще нет определенности как по судьбе правительства, так и по Генпрокурору.

Очевидно, что дальнейшее развитие судебного процесса будет уже после праздников, когда станет понятна общая политическая конфигурация", – написал Бортник.

Напомним, экс-глава Генеральной прокуратуры Виктор Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками в этом деле является президент и Верховная Рада.

В декабре 2016 года Виктор Шокин уже обращался с таким иском в Высший административный суд. Тогда иск оставили без рассмотрения. Причина такого решения была чисто формальной: экс-генпрокурор пропустил установленный законом срок обращения в суд.