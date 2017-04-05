Чалый: РФ нужна Украине как надежный партнер, а не как угроза

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Киеву Россия необходима в качестве предсказуемого партнера, на которого можно положиться, а не в качестве угрозы.

"Сегодня мы наблюдаем новые угрозы: Северная Корея запускает баллистические ракеты, мы видим использование химического оружия в Сирии. Но, пожалуйста, не забывайте, что Первая и Вторая мировые войны начались в Европе", — сказал он, выступая в Atlantic Council.

Чалый отметил, что Украина, "определенно, нуждается в России в качестве надежного предсказуемого партнера в будущем, а не угрозы".

"За последнюю неделю мы потеряли девять офицеров и солдат, за неделю до этого — шесть, множество ранены. Мы видим, что Россия направляет больше и больше войск к нашим границам. Эта угроза, которая существует сейчас, а не в будущем", — добавил украинский дипломат.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.