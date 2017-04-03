Татьяна Черновол приобрела квартиру в Киеве

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады ("Народный фронт") Татьяна Черновол по итогам года задекларировала новую квартиру в Киеве площадью 90 кв. м, следует из ее декларации о доходах за 2016 год на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп приобрела квартиру в октябре прошлого года за 854,1 тысячи гривен и является 100-процентным собственником.

Кроме того, у нее две иномарки — Chevrolet Aveo (2005) и Mitsubishi Lancer (2014).

Согласно документу, Черновол владеет земельным участком в Судаке (1513 кв. м, Крым), который она приобрела в 2010 году, а ее отец Николай двумя годами ранее купил в Веселом недалеко от Судака земельный участок площадью 724 кв. м. У него также есть участок (1600 кв. м), дом 158 кв. м и гараж 18 кв. м в поселке Гора под Киевом.

Мать Наталия владеем двумя земучастками в поселке Рытни под Киевом (по 2500 кв. м каждый).

Зарплата народного депутата в Верховной Раде за год составила 152 389 гривен. Черновол также получила 169 871 гривну в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий и 58 050 гривен пенсии.

Черновол имеет на банковском счету в "Фортуна-банке" 10 590 евро.

Читайте также: Е-декларации: к системе есть много вопросов – эксперт

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 миллиона гривен налогов. Его заработная плата в 2016 году составила 281 тысячу гривен, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тысячи гривен. Суммарный доход премьера за минувший год составил 15,765 миллиона гривен.