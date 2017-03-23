Черновол предлагает обязать работников СМИ подавать е-декларации

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Е-декларирование для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественности поможет в борьбе с коррупцией, заявила народный депутат ("Народный фронт") Татьяна Черновол.

Комментируя предложенные ею поправки к проекту Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172) по внедрению электронного декларирования для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественных организаций, нардеп отметила, что при государственных органах существует большое количество общественных советов.

"Все эти общественные советы влияют на работу государственных органов. Иногда это влияние является даже очень большим и фактически даже определенное управление этими государственными органами по поводу общественных советов происходит", — сказала Чорновол в комментарии УНИАН.

По мнению нардепа, необходимо создавать предостережения относительно "коррупционного привлечения членов этих общественных советов в какие-то коррупционные проекты".

"Есть очень большой соблазн для коррупционеров назваться антикоррупционерами и проводить свои коррупционные схемы. Так гораздо легче", — отметила она.

Таким образом, считает Черновол, необходимо создать средства предостережения относительно привлечения коррупционных средств на подкуп членов общественных советов при государственных учреждениях для влияния на их политику.

В контексте представителей СМИ она вспомнила о заявлении беглого нардепа Александра Онищенко о том, что "он потратил десятки миллионов долларов на подкуп СМИ для обеспечения функционирования своих коррупционных схем".

Читайте также: Обсудили все и ничего конкретно. Встреча Порошенко с лидерами фракций

"В данном случае у нас есть прямое доказательство, что у нас коррупция реализуется и через СМИ", — сказала парламентарий.

По ее мнению, "это очень давно назрело, особенно в отношении владельцев и редакторов СМИ". Черновол уточнила, что ее предложение касается СМИ всех форм собственности.

На уточняющий вопрос, проводились ли соответствующие исследования во время подготовки поправок, депутат лишь отметила, что "беспокоится за жизнь своей страны", которое "висит над пропастью из-за того, что у нас нет коммуникации между гражданским обществом и СМИ".

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции". Во время обсуждения Чорновол предложила внести в законопроект норму, согласно которой электронные декларации подавали бы, в частности, и главные редакторы, и учредители СМИ, руководители органов общественных объединений, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением коррупции, а также представители общественных советов и советов добропорядочности при госорганах.

Как отметил председатель комитета Егор Соболев, во время голосования за поправки предложения относительно общественных активистов и представителей СМИ не были поддержаны, однако, была поддержана поправка, которая регламентирует процедуру подачи ими деклараций. При этом он констатировал, что "мы не имеем никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, которая описывает процедуру".