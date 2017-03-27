Порошенко: РФ поняла, что извне Украину голыми руками не взять

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия давно поняла, что извне Украину "голыми руками не возьмешь", поэтому, по его словам, прилагает немалые усилия, чтобы "рассорить украинцев и подорвать страну изнутри". Об этом глава государства сказал на торжествах по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии в Киевской области.

"Россия давно поняла, что извне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от руководства государства и не только от политиков, но и в значительной степени от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии", — заявил Порошенко, слова которого приводит УНИАН.

"Присоединяюсь к поздравлениям всех украинцев, для которых Национальная гвардия Украины выступает гарантом соблюдения правопорядка, неукоснительного выполнения законов, залогом развития суверенного демократического правового государства европейского образца", — добавил президент.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.