Кличко просит наложить санкции на российский "Укррослизинг" из-за долгов

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Киевский городской совет попросил правительство и парламент наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не платить ей присужденные киевским судом 28 миллионов долларов долгов за вагоны, поставленные для киевского метро. Такое сообщение опубликовала в четверг пресс-служба горсовета.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой помочь в ситуации с задолженностью перед "Укррослизингом". Пресс-служба Киевского метро сообщала, что суд Киева в конце сентября 2016 года удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов из заявленных 127,4 миллиона долга за поставку 100 вагонов в 2009 году на условиях лизинга.

"Киевсовет обращается к Верховной Раде, Кабинету министров и СНБО с ходатайством о применении санкций к ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и нарушить новые производства по фактам, установленным временной комиссией Киевсовета, для предотвращения блокировки работы… Киевского метрополитена", — говорится в сообщении.

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Кличко заявил, что власти не должны допустить, чтобы метро перестало работать из-за долгов.

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга "Киевского метрополитена", счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. А это прямая угроза парализации работы и остановка столичного метро. То есть нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! Этот вопрос очень важен для города, ведь каждый день 1,5 миллиона человек в Киеве пользуются метро. Поэтому нельзя допустить, чтобы массовый общественный транспорт остановился", — цитирует его пресс-служба.

Заместитель главы городской администрации, депутат горсовета Илья Сагайдак ранее заявил, что метрополитен Киева может остановить работу из-за ситуации с лизинговыми вагонами. По его данным, Хозяйственный суд Киева по иску "Укррослизинга" запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро, что может повлечь за собой транспортный коллапс. Киевский метрополитен подал апелляцию на решение суда, который в конце мая отменил запрет на использование 100 лизинговых вагонов.