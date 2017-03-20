В Москву за славой. Кива и украинские политологи на российском ТВ

Роман Степняк

Ну что вам сказать? Я, как лояльный гражданин, российское телевидение не смотрю. Не совсем не смотрю, а как все. Ну, если всем, с кем приходилось в последнее время общаться, эти зарубежные каналы так надоели, что плеваться хочется, потому что там сплошная ложь, то почему мне иногда заглянуть за рубеж нельзя и убедиться? Писать об этом не очень хотелось, но вот последний выход в эфир «вражеского телеканала» советника министра МВД Ильи Кивы равнодушным оставить не мог.

Илья Кива и "свои предатели"

Судите сами. В одной из наиболее бескомпромиссных программ со своим монологом засветился Илья Владимирович. В вечернем выпуске "60 минут" на канале "Россия 1" он был красноречив и неподражаем. Рассказав о личном вкладе в революцию достоинства и своем отношении к блокаде непризнанных территорий и подчеркнув наличие гражданской позиции, доминирующей среди силовиков, которая, позиция, то есть, не позволила поднять руку на гражданское население, решившие прекратить "торговлю на крови", он остановился на характеристики центральных органов власти.

"Потом судьба перенесла меня в Киев, где, поверьте, не меньше нужно работать и принимать усилий для уничтожения противника, потому что Россия ведет гибридную войну, наверное, на протяжении всей независимости. И вот с аннексией Крыма фаза гибридной войны вошла в свою ключевую ситуацию, — продолжал советник главы МВД и сделал крайне интересный вывод: — У нас есть избранный президент, правительство, есть законодательная власть. Она не самая лучшая. И поверьте, в этой законодательной власти, в этом правительстве достаточно много предателей, купленных Москвой. И мы это четко для себя понимаем. Но поверьте: всех своих предателей мы обязательно вырежем, вывезем и обязательно сядем за стол".

Кто и когда начнет "резать предателей" Кива рассказать не успел. У меня есть основания подозревать, что российские телеведущие, находясь под прессом всеобщей тамошней цензуры, просто прервали украинского оратора, дабы он не выдал в эфир еще и не такое. Судя по размаху рук в прямом эфире, он был способен на все.

"Президент Украины 2024 – 2034"

А теперь без шуток. Вот уже в течение трех лет ни один день в небратской стране не обходится без политического ток-шоу с привлечением ставших знаменитыми в России украинских политологов. Кликните любую кнопку на обширном российском меню и к вам на огонек заглянет если не Вячеслав Ковтун, то Вадим Трюхан, Сергей Запорожский или Павел Жовниренко. До появления на российском телевидении в отечественном информационном пространстве они были лицами малозаметными. Или совсем незаметными.

В титрах на почти шестую часть планеты, а также для всех подслушивающих российские передачи из-за стенки, тапа автора этих строк, они называют себя громкими титулами. Ковтун — директор Центра исследований общественных процессов "Эксперт", Трюхан – председатель правления общественной организации "Европейское движение Украины", Жовниренко — глава правления Центра стратегических исследований. Запорожский представляется просто блогером, хотя в Facebok в качестве профессии называет себя "президентом Украины 2024-2034".

Как бы там не было, а эти люди называют себя бескомпромиссными защитниками украинской государственности, презирают непризнанные территории и высказываются в духе Ильи Кивы. Во время тех же "60 минут" Вадим Трюхан ничего зазорного в словах советника министра МВД не заметил и был на его стороне. Если бы ему ведущие позволили, он развил бы идею очистки власти от предателей, начатую Кивой, до какой-то логической точки.

Впрочем, я не об интеллектуальной стороне их гастролей по московским телеканалам. Их взгляды, уровень специальных познаний и умение его продемонстрировать ограничены не только и не столько языковым барьером. Их просто используют расходный материал, носителей неприемлемых в российской аудитории сентенций. Российскому телезрителю демонстрируют такой стереотип украинского политикума, прислушиваться к которому даже представителям московской либеральной оппозиции неловко.

Украинских политологов на российских телеканалах разносят в пух и прах "российские пропагандисты". Зачастую по делу, иногда из-за интеллектуального превосходства. Бледно выглядит, скажем, "президент Украины 2024 – 2034" Сергей Запорожский в споре с подкованным в дискуссиях более представительного ранга внуком народного комиссара Молотова депутатом Госдумы Вячеславом Никоновым или директор Центра исследований общественных процессов Вячеслав Ковтун с морским офицером и заместителем председателя Госдумы РФ Сергеем Железняком. Вопрос напрашивается сам по себе: если у нас нет достойных оппонентов, то зачем едут такие?

Более того, некоторых там еще и бьют, под одобрение публики выводят из студии, просто унижают. Особо достается Вячеславу Ковтуну, который в успешные дни принимает участие в нескольких эфирах, а иногда кажется, что месяцами не покидает Москву.

Возможно, будут бить

Его били несколько раз. 31 октября прошлого года в студии "Первого канала" во время дискуссии, посвященной вопросу мира на Донбассе завязалась жаркая дискуссия о том, каким образом можно остановить войну. Разговор продолжился в гримерке во время перерыва, а после перерыва ведущий передачи "Время покажет" Андрей Шейнин принес Ковтуну извинения за то, что того ударили в гримерке. По словам ведущего, ситуация была вызвана "параноидальным бредом, который торжествует в Украине".

Еще одним резонансным случаем нападения на Ковтуна стала атака тортом на парковке телецентра "Останкино". Пострадавший утверждал, что у его недоброжелателей был с собой флаг Новороссии. Журналист Владимир Соловьев назвал нападение мерзостью и призвал наказать напавших.

Неприятный инцидент произошел и с Вадимом Трюханом. В одном из декабрьских эфиров российский сенатор Франц Клинцевич выгнал украинского политолога Вадима Трюхана из упомянутой студии программы "Время покажет" после того, как он отказался встать и почтить память погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Впоследствии Трюхан написал в Фейсбуке, что его провоцировали на драку. Приехал на эту передачу он потому, что уверен: надо доносить правду через дискуссии.

Российский телеведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин в декабре выгнал украинского блогера Сергея Запорожского из студии во время спора о сбитом малазийском "Боинге" рейса МН17, используя не совсем парламентское выражение: "Пошел вон отсюда". Запорожский пошел по указанному адресу, однако через несколько дней опять появился на том же месте.

Только слухи

Чем же не очень востребованных на родине политологов так тянет на белокаменные эфиры? Знакомы по "проклятому советскому прошлому" газетчик, часто бывающий на подобных шоу с "той стороны", рассказывал, что баталии, за редким исключением, проходят лишь при свете юпитеров. В гримерках и редакционных кабинетах идут весьма дружелюбные беседы «за жизнь», оппоненты рассказывают жизненные истории, вспоминают общих знакомых и дружно смеются над анекдотами. Иногда обсуждают гонорары на российских телеканалах и сличают их с заработками украинских журналистов. Сами понимаете, что сравнения эти не в пользу гривны.

Правда, участники шоу категорически отрицают слухи о денежных вознаграждениях, причитающиеся от "российских пропагандистов". Приглашенным на эфиры телеканалы оплачивают лишь дорогу и проживание в Москве. Все остальное – коммерческая тайна.