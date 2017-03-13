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    Политика

    Высший совет правосудия впервые разрешил арестовать судью

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    Решение Высшего совета правосудия, начавшего работать в январе 2017 года, было вынесено в отношении судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского.
    Заседание суда. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия (ВСП) удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского, которого подозревают в вымогательстве и желании получить неправомерную выгоду за счет участников дела.

    Генпрокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, так как, по мнению следователей, судья может оказать давление на свидетелей, пользоваться связями в правоохранительных органах во избежание правосудия, а также исказить или уничтожить доказательства, сообщает Hromadske.ua.

    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Опасна или полезна неприкосновенность судей. Опрос экспертов

    Согласно сообщению, есть оперативные данные, что Бобовский может выехать за границу и скрываться от органов следствия.

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    "Это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховной Рады", — сказано в сообщении.

    Напомним, ВСП начал работать в январе текущего года, и это первое дело, которое им передала Генпрокуратура о согласии на содержание судьи под стражей.

    Закон о Высшем совете правосудия вступил в силу 5 января. Документом определяется, что совет является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.

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