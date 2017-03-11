Во дворе дома семьи судьи в Ровно прогремел взрыв

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Ровно во дворе частного дома семьи судьи ночью прогремел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на инспектора отдела коммуникации полиции региона Марию Юстицкую.

Отмечается, что взрывное устройство подбросили во двор родителей ровенского судьи по улице Конотопской битвы, в результате взрыва в доме были повреждены окна. Никто не пострадал.

"Взрыв прогремел в 3 ночи. Со двора и стен дома эксперты изъяли более 20 металлических предметов, которыми начинили пакет", — подчеркнула Юстицкая.

СМИ сообщает, что это уже второй инцидент с родителями судьи Ровенского апелляционного хозяйственного суда. В ночь на 23 февраля неизвестные подожгли во дворе два внедорожника. Автомобили выгорели почти полностью. Машины зарегистрированы на родных судьи. Отец — пенсионер, а мать — директор частного предприятия.

Напомним, в понедельник, 6 марта, около 13 часов дня в полицию Мариуполя поступило заявление от жительницы микрорайона Восточный о том, что под окнами ее квартиры прогремел взрыв.