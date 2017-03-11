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    Во дворе дома семьи судьи в Ровно прогремел взрыв

    (обновлено: )3210
    Взрывное устройство подбросили во двор родителей ровенского судьи. В результате взрыва, прогремевшего в три часа ночи, в доме были повреждены окна. Никто не пострадал.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Ровно во дворе частного дома семьи судьи ночью прогремел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на инспектора отдела коммуникации полиции региона Марию Юстицкую.

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    Отмечается, что взрывное устройство подбросили во двор родителей ровенского судьи по улице Конотопской битвы, в результате взрыва в доме были повреждены окна. Никто не пострадал.

    "Взрыв прогремел в 3 ночи. Со двора и стен дома эксперты изъяли более 20 металлических предметов, которыми начинили пакет", — подчеркнула Юстицкая.

    СМИ сообщает, что это уже второй инцидент с родителями судьи Ровенского апелляционного хозяйственного суда. В ночь на 23 февраля неизвестные подожгли во дворе два внедорожника. Автомобили выгорели почти полностью. Машины зарегистрированы на родных судьи. Отец — пенсионер, а мать — директор частного предприятия.

    Напомним, в понедельник, 6 марта, около 13 часов дня в полицию Мариуполя поступило заявление от жительницы микрорайона Восточный о том, что под окнами ее квартиры прогремел взрыв.

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