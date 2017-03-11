Кравец: в судебной системе Украины наблюдается полный нигилизм и популизм

Алла Дунина, РИА Новости Украина

Министерство юстиции Украины под руководством Павла Петренко добилось того, что в ведомстве процветает "кумовство", ключевые должности раздаются родственникам и бывшим коллегам. Все, что они ни делают, действует во вред рядовым украинцам, но во благо правящей власти. Электронные реестры недвижимости словно созданы для того, чтобы дельцы переписывали чужое имущество на нужных людей. На судей надавили и сделали полностью подвластными элите. Адвокатам в их работе ставят палки в колеса. Но при этом всех и вся уверяют, что подобное только во благо.

По мнению старшего партнера адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, это все приведет к полному развалу юстиции Украины.

Ростислав Юрьевич, сегодня в стране каждый делает что хочет. Захотел — перекрыл трассу, ж/д пути, захватил земельный участок или же здание. Причина в том, что не работает правоохранительная и судебная системы или же несовершенны законы?

— Законы в Украине совершенны, и формировались они на десятилетия и работают, если их применять. Но после "революции достоинства" произошло то, что действующая власть, в отличие от "преступной власти", не обращается в суды о запрете проведения никаких мирных акций, перекрытия дорог и так далее. Если ранее местные власти обращались с соответствующим ходатайством в суды, то нынешняя власть этого не делает. А потом происходят силовые разгоны. К сожалению, это сегодня стало нормой. В первую очередь, это связано с тем, что сегодня к власти пришли те, кто критиковал предыдущую власть в отсутствии закона мирных собраний, но они сами за три года своего правления так и не смогли его ни написать, ни принять. А в связи с отсутствием этого закона судьи могут отказывать властям в запрещении мирных собраний.

Что касается в целом соблюдения законодательства, то в связи с проводимой судебной реформой наблюдается полный нигилизм, а скорее, популизм. Когда законодательные нормы пытаются подменить общественными нуждами. Мы видели поездки генпрокурора Луценко в суды к обвиняемому в грабеже, разбое экс-замкомбата "Айдара" "Бати", где он говорил, что "мы тебя поддерживаем". Ну, куда это годится? Вот такой подход власти создает в Украине в целом правовой нигилизм и недоверие не только к правоохранительной и судебной системе, но и государственной, что, в свою очередь, приводит к рейдерским захватам, большому количеству незаконных застроек, потому что все видят, что это можно делать относительно безнаказанно. А безнаказанность порождает вседозволенность.

Суды сегодня полностью деморализованы, после люстрации, конкурсов и того негатива, который вылили на судей. Это было сделано специально?

— Дискредитация судебной системы сделана намеренно властью, чтобы их подчинить, запугать и сделать ручными. Чтобы судьи могли принимать любые противоправные решения и не противоречить действующей власти. Руководство страны утвердило судебную реформу, которая, это уже не секрет, была проголосована депутатами за взятки, которые раздавал сбежавший нардеп Александр Онищенко. При этом правки, внесенные в Конституцию, не соответствуют правовому государству. Сначала мы приняли Закон о "Судоустройстве и статусе судей", а потому под закон меняли Конституцию Украины, что нелогично и неправомерно. Вся судебная реформа, создание "Рады правосудия" привело к тому, что судьи лишились возможности защитить свои права. На сегодняшний день судью за любой поступок можно уволить, а у него нет механизма для защиты своих прав.

И уже увольняют судей? Насколько массово?

— Это началось с 2014 года, когда пошла массовая люстрация, при этом за решения, которые не были отменены и остались в силе. Начали увольнять за нарушение присяги. Сейчас этот процесс продолжается.



После всего вылитого на судей негатива, проведенной реформы, можно ли утверждать, что они теперь взяток не берут?

— Произошло абсолютное запугивание судебной системы с целью получения над ними контроля. Говорить о полном очищении, о коррупционной составляющей тяжело, все очень относительно. Если мы говорим о бытовой коррупции — это одно, а когда о системной — это другое. Когда мы говорим об исполнении решений партии и правительства — это третье. Поэтому говорить, что система полностью очистилась, я не могу. Сегодня судья, принимающий законное решение, в любой момент может быть привлечен к ответственности. Кроме этого, предоставление неограниченных полномочий "Раде доброчесности" по контролю над судьями, на мой взгляд, приведет к тому, что правосудие в Украине просто исчезнет. Судьи лишатся возможности иметь собственное мнение, обосновывать свои позиции, если они будут отличны от позиций членов общественного совета "Рады доброчесности".

Иногда правоохранители заявляют о том, что поймали судей на взятке, но кроме судьи Зварыча еще не было ни одного громкого процесса и реального заключения судьи. Этому есть объяснение? Украинское фото Замминистра юстиции о судебной реформе, взятках и е-декларировании

— Доказать факт получения неправомерной выгоды очень тяжело. Постоянное обвинение судей во взяточничестве крайне негативно влияет на ситуацию. Все дела в отношении судей должны рассматриваться в закрытом режиме. И обосновывается это тем, чтобы не подрывать доверие, как к судебной власти, так и к органу, который рассматривает эти дела. Но у нас все делается напоказ.

Е-декларации показали, что наши судьи не бедствуют, есть достаточно зажиточные, но при этом никто не проверял происхождение их доходов. Почему?

— Не все судьи у нас богатые, их же 9000. Но даже если возникают сомнения в происхождении доходов — это не повод их унижать. Если есть подозрение надо, открывать уголовное производство и доказывать, что эти доходы получены незаконным путем. Если этого всего нет, то обвинения — это дешевый популизм.



Выполняются ли сегодня решения судов? Работает ли государственная или частная исполнительные службы?

— К сожалению, государство делает все, чтобы люди не защищали свои права в суде. Это делается с единственной целью — разделить страну на княжества. Исполнительная служба последние десять лет работает крайне плохо из-за недофинансирования и центрального подчинения. Сейчас принят закон о частных исполнителях, которые должны появиться через месяц-два, и я уверен, что мы в дальнейшем будем иметь громадные проблемы из-за правового нигилизма в стране и отсутствия единого законодательного органа. Кто как хочет, тот так и трактует законы.

Да, государственная исполнительная служба работает крайне отвратительно. Зарплата госисполнителя минимальная — 3200 гривен, а он должен взыскивать миллионы гривен, выполнять тысячи исполнительных производств и так далее и тому подобное. Текучка кадров в Киеве громадная. У нас по взысканию средств с должника за год поменялось семь исполнителей. А с прошлого года появилось еще так называемое авансирование, то есть, чтобы исполнители открыли исполнительное производство надо заплатить аванс — 2% от суммы взыскания, а с нового года ставка повысилась. У людей и так нет денег, о каком авансе может идти речь. И вопрос с возвратом аванса не отрегулирован. А когда заработает частная исполнительная служба, нас будет ждать масса проблем.

Как бы вы оценили работу Министерства юстиции Украины под руководством министра Павла Петренко, который достаточно уверенно чувствует себя в кресле?

— Негативно. Ни работа, ни проведенные реформы судебной системы, исполнительной службы, ни люстрация не дали положительного результата. И на сегодняшний день наблюдается полный развал юстиции Украины. Создание каких-то комиссий по рейдерству, когда есть закон. Какой-то необдуманный механизм регистрационных действий, который привел к шквалу рейдерских захватов и присвоению собственности. Судебная реформа не соответствует мировым стандартам. Вследствие этой реформы мы имеем полную потерю независимости судебной ветви власти.

Как спасти систему Минюста от полного развала?

— Только путем выборов и прихода новых людей к власти. Проводить еще одну революцию нет смысла.

С какими сложностями в своей работе сталкиваются адвокаты?

— В первую очередь, это полное игнорирование прав адвоката, как со стороны правоохранительных, так и государственных органов, даже Высшего совета правосудия, который обязан быть эталоном соблюдения прав в Украине. Отсутствие ответов на адвокатские запросы. Отсутствие гарантий и прав на защиту адвокатской деятельности, что выражается выдачей судами разрешения на обыски у адвокатов, разглашение тайны и так далее. За последние два года наметилась опасная тенденция — убийства адвокатов, уголовное преследование. Сегодня адвокатуру, которая осталась последней надеждой простых украинцев, уничтожают. Адвокатов пытаются любыми способами лишить адвокатских свидетельств.

От НАБУ и антикоррупционной прокуратуры будет толк?

— Сложно сказать. С одной стороны, на НАБУ возложены громадные ожидания. Но, как показывает практика, они не оправдали их. Да, действительно, у них появилось большое количество громких коррупционных дел, проведенных обысков, изъятых документов. Но где решения судов, где привлеченные к уголовной ответственности лица, где возмещенный ущерб?! Рассказывать о том, что задержали коррупционера — это хорошо, но если в бюджет не поступило ни копейки — это плохо. Да, руководство этих организаций все спихивает на отсутствие специализированных судов, создание которых нелогично и противоправно. Я еще надеюсь, что эти органы будут работать и сдерживать рост коррупции в стране.