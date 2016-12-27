Штат Минюста за время руководства Петренко вырос в 1,5 раза

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Штатная численность сотрудников аппарата Министерства юстиции Украины с января 2014 года по ноябрь 2016 года возросла на 323 человека — с 774 до 1097, говорится в ответе Минюста на запрос Українських новин.

В документе говорится, что в 2013-14 годах в Министерстве юстиции Украины работали 774 сотрудника, в 2015 году численность аппарата министерства была сокращена до 743 единиц, однако на 1 января 2016 года составляла 865 сотрудников.

ukranews.com Ответ Минюста о численности штата на запрос журналистов

За 11 месяцев текущего года в аппарате Минюста добавилось еще 232 работника.

"Исходя из данных официального ответа Министерства юстиции, начиная с 2013 года, увеличившись на 323 сотрудника, численность персонала аппарата данного госоргана фактически на половину возросла по сравнению со всем персоналом Администрации президента Украины, Национального антикоррупционного бюро и равнялась трети от общего состава сотрудников Секретариата Кабинета министров Украины", — сообщает издание.

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Напомним, Павел Петренко возглавляет Минюст с 27 февраля 2014 года. В ноябре Министерство юстиции назначило 23-летнюю Анну Калинчук и.о. директора департамента по вопросам люстрации. Данное назначение вызвало негативную реакцию общества, после чего в министерстве решили отказаться от этой идеи.