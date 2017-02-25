Мэра Нью-Йорка опросили по возможной коррупции в предвыборной кампании

Из открытых источников

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Федеральные прокуроры и сотрудники ФБР опросили мэра Нью-Йорка демократа Билла де Блазио в ходе проверки информации о возможных фактах коррупции в ходе его предвыборной кампании в 2013 году.

Беседа проходила в манхэттенском офисе адвоката де Блазио. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, в здании также находился глава антикоррупционного подразделения прокуратуры Манхэттена Эндрю Голдстейн. Машина самого мэра была припаркована рядом с офисом не менее пяти часов.

Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили агентству, что правоохранители проверяют информацию, согласно которой де Блазио тогда мог пообещать некие услуги в обмен на пожертвования в свой предвыборный фонд.

Ранее мэр Нью-Йорка пообещал сопротивление президенту США Дональду Трампу.