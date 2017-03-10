ГПУ подозревает в коррупции экс-консула Грузии в Одессе

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает бывшего генконсула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе в завладении госсредствами в особо крупных размерах, решается вопрос о его аресте, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 годов он предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 миллионов гривен (629 тысяч долларов) налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и других, которые расположены на территории Киева и Одессы, что, соответственно, дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

По данным ведомства, таким образом, суммарная цена "приобретенных" работниками консульства товаров за собственные средства должна составлять более 100 миллионов гривен, или более 12 миллионов долларов.

Как заявили в прокуратуре, бывший консул получил возмещение НДС в размере более 4 миллионов гривен (148 тысяч долларов), указанные средства возмещались на его личный счет и были обналичены в банковских терминалах Одессы и Киева.

При этом, по данным ведомства, часть НДС в размере почти 1 миллиона гривен (37 тысяч долларов) ему была возмещена за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог. Более того, часть покупок была якобы сделана в ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1", ООО "ФФ Украина", которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли.

"Сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Нишнианидзе заявлял, что суд Киева арестовал счета благотворительного фонда "На благо Одессы", главой которого он является. Перед этим местные СМИ писали, что в конце мая в кабинете и доме Нишнианидзе были обыски, а Генпрокуратура интересовалась деятельностью фонда "На благо Одессы". В ведомстве пояснили, что обыски у Нишнианидзе проводились в рамках расследования в Украине уголовного дела по факту незаконных операций по возмещению НДС должностными лицами генерального консульства Грузии в 2012–2013 годах. Правоохранители в ходе обысков изъяли черновую документацию.