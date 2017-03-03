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    МОК расследует обвинения в коррупции в отношении заявки Рио на ОИ-2016

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    Международный олимпийский комитет всецело заинтересован прояснить неоднозначную ситуацию, работая в тесном сотрудничестве с французской прокуратурой.
    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро на проведение летних Олимпийских игр 2016 года и члена МОК Фрэнки Фредерикса, сообщает Рейтер.

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    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что прокуратура расследует выплаты члену МОК и совета IAAF Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы IAAF Ламина Диака, который в настоящее время находится под следствием за взяточничество и растрату. В статье отмечалось, что платежи были совершены в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

    Фредерикс был членом комиссии, которая подсчитывала результаты голосования по выбору места проведения ОИ-2016 в 2009 году. Возглавлял комиссию нынешний президент МОК Томас Бах.

    "МОК всецело заинтересован прояснить эту ситуацию, работая в сотрудничестве с (французской) прокуратурой. Что касается Фредерикса, он уже проинформировал МОК и объяснил ситуацию, подчеркнув свою невиновность. МОК надеется, что Фредерикс соберет все необходимые факты, чтобы доказать свою невиновность по всем пунктам обвинений, сделанных Le Monde", — говорится в заявлении МОКР, сообщает Р-Спорт.

    "Сразу после появления информации о наличии возможной связи между контрактными платежами и голосованием по выбору столицы Олимпиады-2016 Фредерикс обратился к комиссии МОК по этике, которая теперь изучает все эти обвинения, чтобы прояснить вопрос", — следует из сообщения МОК.

    XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

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