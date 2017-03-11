Решение суда ООН по иску Украины к РФ подождем 5-6 лет - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Международный суд ООН начинает рассмотрение временных мер в деле "Украина против России". Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В четверг, 9 марта, в Гааге завершились четырехдневные предварительные слушания, во время которых Украина представила свои претензии к России по нарушению конвенций о "Борьбе с финансированием терроризма" и "О ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Теперь суд будет изучать исковое заявление и доказательства обеих сторон. Когда будет оглашено решение суда, точной даты пока не названо. Руководитель украинской делегации в Гааге, замминистра юстиции Елена Зеркаль ранее прогнозировала, что это может произойти до конца апреля.

Перспективы этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директора Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи очікуєте ви, що запобіжні заходи проти РФ дійсно будуть прийняті судом? І якщо так, то як змусити Росію виконувати це рішення суду?

— Динаміка цих перших чотирьох днів говорить про те, що розгляд відбуватиметься в нормальному, прийнятному для України режимі. І більше того, незважаючи на, здавалося б, на недосвідченість української сторони, тут ми взагалі бачимо, що РФ вперше відповідає в такий спосіб. Отже, вже є позитив іміджевого характеру. Я гадаю, що все буде залишено, тим більше, ці заходи будуть застосовані, враховуючи, що подібні прецеденти вже були. І як, наприклад, 1986 році був виграш Нікарагуа проти США. Інша річ, що США тоді образилися і заблокували в ООН імплементацію цих речей. Але за великим рахунком для нас зараз це ніякого такого значення не має. То, наприклад, була справа Екваторіальної Гвінеї проти Франції, і це сталося за шість місяців. Тобто ми говоримо про те, що рішення міжнародного суду може бути за п'ять-шість років, це оптимістичний варіант. Адже були варіанти суперечок між Кіпром та Туреччиною — там і 40 років все це відбувалося. Тобто це така нормальна, стала юридична практика.

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Пам'ятаємо також приклад Грузії проти РФ, коли суд три роки розглядав цю справу, а потім вирішив, що вона — поза межами компетенції суду. Чи може бути і з українським позовом?

— Я гадаю, що такого не буде, оскільки якраз досвід Грузії був врахований. Грузія тут, так би мовити, по гарячих слідах подання робила. А українська сторона це все врахувала, тому і подання було такого не загального характеру, а саме по тих конвенціях, по двох конвенціях, де є перспектива для української сторони. І де суд вимушений розглядати якраз і конкретні звинувачення. І де була накопичена вже достатня доказова база. Тому що, до речі, накопичення доказової бази в тому форматі, як це необхідно для міжнародного суду, це теж окрема тема, яка і доволі складна. Отже, те, що не відбувалося, це подання протягом трьох практично років, це якраз копітка робота юристів, які працювали на те, аби подати так, аби суд потім не міг відмовитися від цього розгляду. Тобто тут ймовірність того, що така відмова станеться, є вкрай низькою.

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Ранее политолог Вячеслав Потапенко в эфире "ГС" подчеркнул, что в деле по иску Украины к РФ не конкретизированы подсудимые, а также не существует механизма внедрения приговора.