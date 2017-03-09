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    Украинского направления во внешней политике США не существует – Ярошенко

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (85)

    (обновлено: )24211
    Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что какая-либо реакция США в адрес Украины является результатом изменений в российско-американских отношениях.
    Эксперт-международник Евгений Ярошенко. Архивное фото
    Обозреватель

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и выступил во время слушаний в Сенате США.

    Выступление Павла Климкина в Сенате США. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Выступление Климкина на сенатских слушаниях в США

    По словам главного украинского дипломата, госсекретарь заверил, что санкции США против России останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, "прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма". Между тем намеченная на февраль встреча президента Петра Порошенко с американским коллегой Доналльдом Трампом так и не состоялась.

    О чем свидетельствует то, что двухсторонние контакты между странами ограничились встречей глав дипведомств, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

    "Мы являемся отражением российско-американских отношений, и украинского направления, как отдельного вектора во внешней политике США, не существует. И если мы видим какую-то реакцию или какие-то действия по отношению к Украине, это скорее является результатом, что в российско-американских отношениях что-то складывается тем или иным образом. Почему не состоялась встреча Трампа с Порошенко? Здесь, я думаю, главным являются определенные кадровые перестановки", — отметил Ярошенко.

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