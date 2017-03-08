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    В мире

    Рейтинг поддержки Трампа среди американцев достиг 50% - опрос

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (81)

    (обновлено: )11910
    Одной из ключевых инициатив Трампа, получивших широкую поддержку американцев, стал план по повышению расходов на оборону. Почти половина участников исследования (47%) считают необходимым увеличение бюджета минобороны США.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Половина американцев поддерживают действия Дональда Трампа на посту президента США, показал опрос, проведенный совместно изданием Politico и компанией Morning Consult.

    Не одобряют политику Трампа 46% опрошенных.

    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP
    О чем пишут в мире: новый иммиграционный указ Трампа, "русский" Newsweek

    В конце февраля, по данным опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, доля американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента, достигала 48%, в поддержку новой администрации высказались 44% респондентов.

    Одной из ключевых инициатив Трампа, получивших широкую поддержку американцев, стал план по повышению расходов на оборону. Почти половина участников исследования (47%) считают необходимым увеличение бюджета минобороны США.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "намерен сделать массивный бюджетный запрос" для американских вооруженных сил.

    Опрос проводился в период с 2 по 6 марта среди 1992 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов исследования составляет 2 процентных пункта.

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