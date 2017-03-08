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    Выступление Климкина на сенатских слушаниях в США

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    По словам Павла Климкина, "ни одна новая сделка не должна быть достигнутой с Россией до того времени, пока она не выполнит своих обязательств и положений минских соглашений".
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Переговоры с Российской Федерацией надо вести исключительно с позиции силы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

    "Единственный практически осуществляемый способ для ведения переговоров с Россией заключается в позиции силы и международной солидарности", — заявил глава МИД.

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    В то же время Климкин подчеркнул, что пока Россия не выполнит своих обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе и соблюдения территориальной целостности Украины, не может быть никакой договоренности с ней.

    "И ни одна новая сделка не должна быть достигнутой с Россией до того времени, пока она не выполнит своих обязательств и положений (минских соглашений — Ред.)", — подчеркнул Климкин.

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    Как сообщалось, во время сенатских слушаний Климкин заявил, что поставка США "оборонительных вооружений" Украине послала бы РФ "мощный сигнал" и "помогла бы защищаться от российской армии".

    Ознакомиться детальней с выступлением Павла Климкина можно здесь

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