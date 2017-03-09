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    Политика

    Украина нуждается в развединформации от НАТО для противостояния РФ - МИД

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    Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что "нам необходима разведывательная информация, каким образом мы можем противостоять России".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украина нуждается в разведывательной информации для "противостояния России", заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

    "Давайте не будем забывать, что США являются одним из союзников (в рамках НАТО — Ред.) и среди этих 28 союзников мы обсуждаем вопросы, включая предоставление Украине оружия. Но мы не ограничиваем себя только предоставлением этого оружия, мы говорим, что нам необходима информация, нам необходимы снимки того, что происходит, спутниковые, нам необходима вообще разведывательная информация, каким образом мы можем противостоять России", — сказал Пристайко в эфире телеканала "112 Украина".

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает.

    Ранее сообщалось, что проект о предоставлении Киеву летального оружия уже внесен в конгресс США. 

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