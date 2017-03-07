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    Политика

    В среду пройдет заседание комиссии Украина-НАТО

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    В миссии Украины при НАТО сообщили, что 8 марта в штаб-квартире альянса состоится заседание комиссии Украина-НАТО с участием заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    NATO

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду комиссия Украина-НАТО соберется на заседание, говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в микроблоге в Twitter.

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    "Восьмого марта 2017 года в ШК НАТО состоится заседание комиссии Украина-НАТО с участием заместителя министра иностранных дел Украины (Вадима) Пристайко", — отмечается в сообщении.

    Напомним, 3 марта по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом.

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