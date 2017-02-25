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    Климкин: борьба Украины с российской агрессией закончится не скоро

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    По словам Климкина, "нет никакого магического способа достичь завтра какого-то фантастического соглашения, после которого Россия перестанет нас дестабилизировать".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Украине следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией не закончится "ни завтра, ни послезавтра", заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

    Украинский флаг
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На языке "агрессора". Как заставить украинцев говорить по-украински?

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    "Я считаю, что вопрос не в Минске, не в "нормандском формате". Должны честно сказать себе и обществу: нам всем следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией будет продолжаться, она не закончится ни завтра, ни послезавтра", — подчеркнул Климкин. 

    По его словам, "нет никакого магического способа достичь завтра какого-то фантастического соглашения, после которого Россия перестанет нас дестабилизировать".

    Как отметил Климкин, "для России любой успех Украины как демократического, европейского государства — это фундаментальный удар по самой логике российской системы".

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже от Российской Федерации.

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