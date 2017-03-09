наверх
09.03.201703:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине - МИД

    (обновлено: )2910
    Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО. По словам замминистра иностранных дел Вадима Пристайко, Альянс выразил четкую поддержку Украине.
    НАТО-Украина
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. НАТО выразило поддержку Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

    Алексей Чеснаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политолог: Украина готовится к войне с Россией

    "Хочу сказать, что была четкая позиция относительно поддержки Украины со стороны НАТО, как организации, и всех 28 членов. Они знают, кто на кого напал, понимают кто виноват, и называют виновной Россию", — сказал Пристайко.

    Читайте также — Il Foglio: как стресс спровоцировал всплеск рождаемости на востоке Украины

    Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

    Напомним, 3 марта по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. По данным последних соцопросов, на референдуме за вступление в Альянс проголосуют около 75% участников плебисцита.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Кадры с места убийства бизнесмена в Киеве. Видео
      Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
      Роман Насиров. Архивное фото
      Зря болел. Суд арестовал Насирова
      Флаги Украины и России
      Гаага рассматривает иск Украины к России
      Жители Конотопа прогнали Соболева из города
      Блокада Донбасса: нет дыма без угля