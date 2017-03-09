НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине - МИД

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. НАТО выразило поддержку Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Хочу сказать, что была четкая позиция относительно поддержки Украины со стороны НАТО, как организации, и всех 28 членов. Они знают, кто на кого напал, понимают кто виноват, и называют виновной Россию", — сказал Пристайко.

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Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

Напомним, 3 марта по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. По данным последних соцопросов, на референдуме за вступление в Альянс проголосуют около 75% участников плебисцита.