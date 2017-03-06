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    Суд отказал Насирову в ходатайстве о СМЭ, заседание продолжилось

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (131)

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    После возобновления судебного заседания по избранию меры пресечения отстраненный глава ГФС Роман Насиров опроверг информацию о налицие у него иностранного гражданства.
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева в очередной раз за сегодня отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)на предмет возможности участия обвиняемого в судебном заседании по состоянию его здоровья.

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    Об отказе суда сообщил следственный судья Александр Бобровник. После этого заседание суда по избранию меры пресечения Наисрову продолжилось, передает УНИАН.

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    Между тем у входа в здание суда находятся около 50 активистов. Как и ранее, "Автомайдан" блокирует выезды с его территории.

    В свою очередь Роман Насиров опроверг наличие у него иностранного гражданства, о чем ранее заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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    Адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован. Вскоре сам Насиров опроверг эту информацию. 

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