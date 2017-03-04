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    Тысяча дней Порошенко: чуда не произошло - политолог

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    Политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на волне Революции достоинства у граждан были слишком высокие ожидания от президентства Петра Порошенко.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Петр Порошенко ровно тысячу дней назад стал президентом Украины. Он победил в первом туре, набрав почти 55% голосов избирателей. Проанализировать выполнение обещаний президента Порошенко довольно просто: на сайте ЦИК есть его предвыборная программа и каждый желающий может с ней ознакомиться.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
    Должен остаться только один. Порошенко и олигархи

    В эфире радиостанции Голос Столицы основные достижения и неудачи президента проанализировал политолог Николай Давидюк.

    "Если перефразировать арабскую сказку — за тысячу и одну ночь чуда не произошло. Ожидания людей были настолько высокими на волне Революции, да много в чем они были даже романтическими, но они были очень высокими, люди ожидали реальных больших изменений, которые, к сожалению, не произошли. Если бы им сказали, что его приходом максимум будут творить шоу с Насировым, его сторонником, люди наверняка не поверили бы", — считает политолог.

    "Борьба с коррупцией идет слишком медленно, экономический рос чрезвычайно маленький, люди ожидали намного большего. Мы поняли, что главные евроинтеграционные направления много в чем приторможены — это и договор о экономическом сотрудничестве, и безвизовый режим, оно вроде в подвешенном состоянии, вроде подвешено, но не до конца. Такая же ситуация с реформами — половинчатые решения, половинчатые реформы, которые не дали результата. Хотя три года — это как раз тот показатель, за который уже можно было почувствовать некоторые позитивные изменения. Не произошло самого главного — смены политических элит", — добавил Даивдюк.

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