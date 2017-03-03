Порошенко: в Украине хотят расшатать лодку, выкрикивая "Геть"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Харьковскую область заявил, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть (Вон — ред.)". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не разрешим этого сделать, нам с такими не по дороге", — сказал Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода.