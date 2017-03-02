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    Политика

    АП: Порошенко пока не готовится ко второму сроку

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    Глава администрации президента заявил, что лучшая подготовка к президентской кампании - это наличие результата: "Президент уже принял много судьбоносных решений для страны, для ее безопасности и сохранения целостности".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Работа по подготовке к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту не ведется, сообщил глава администрации президента Украины Игорь Райнин.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Deutsche Welle. Кто станет противником Порошенко на выборах президента

    "Сразу скажу, что никакие "штабы" в регионах не разворачиваются и не формируются. Лучшая подготовка к президентской кампании — это наличие результата. Президент уже принял много судьбоносных решений для страны, для ее безопасности и сохранения целостности", — сказал Райнин в интервью LIGA.net, опубликованном в четверг.

    Он также считает, что Порошенко "спас страну от разрыва".

    "По моему мнению, из политических лидеров, Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну", — добавил глава его администрации.

    Как сообщалось ранее, опрос "Социса" и "Рейтинга" показал, что по состоянию на декабрь прошлого года за Порошенко отдали бы свои голоса 9,6% опрошенных, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 9,4%, за одного из лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко — 6,3% респондентов.

    Напомним, Порошенко был избран президентом на досрочных выборах в 2014 году, следующие должны пройти в Украине в 2019 году.

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