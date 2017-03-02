АП: Порошенко пока не готовится ко второму сроку

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Работа по подготовке к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту не ведется, сообщил глава администрации президента Украины Игорь Райнин.

"Сразу скажу, что никакие "штабы" в регионах не разворачиваются и не формируются. Лучшая подготовка к президентской кампании — это наличие результата. Президент уже принял много судьбоносных решений для страны, для ее безопасности и сохранения целостности", — сказал Райнин в интервью LIGA.net, опубликованном в четверг.

Он также считает, что Порошенко "спас страну от разрыва".

"По моему мнению, из политических лидеров, Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну", — добавил глава его администрации.

Как сообщалось ранее, опрос "Социса" и "Рейтинга" показал, что по состоянию на декабрь прошлого года за Порошенко отдали бы свои голоса 9,6% опрошенных, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 9,4%, за одного из лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко — 6,3% респондентов.

Напомним, Порошенко был избран президентом на досрочных выборах в 2014 году, следующие должны пройти в Украине в 2019 году.