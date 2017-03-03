Тернопольский облсовет призвал Порошенко не строить ГЭС на Днестре

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Тернопольский областной совет призвал руководство Украины отказаться от строительства гидроэлектростанций на реке Днестр, так как это может грозить подтоплением сельских угодий и уничтожением природного заповедника, передает в пятницу агентство УНИАН.

По информации агентства, соответствующее решение принято на сессии областного совета и передано президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману и спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

В облсовете отмечают, что ровно год назад местные власти уже принимали решение о запрете строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на верхнем Днестре на территории Тернопольской области. Однако Кабмин одобрил программу развития гидроэнергетики на период до 2026 года, которая среди прочего предусматривает строительство каскада ГЭС.

"Планы по сооружению каскада ГЭС на Днестре грозят изменением уровня воды, затоплением и сельских угодий, уменьшением туристических потоков на "Днестровском каньоне", исчезновением видов животных, которые находятся в красной книге, ухудшением качества питьевой воды и ростом других вредных воздействий, в том числе и на здоровье населения, проживающего на берегах Днестра", – говорится в обращении. Местные депутаты отмечают, что, в случае строительства каскада ГЭС на Днестре, будут также уничтожены природные комплексы национального природного парка "Днестровский каньон".

Тернопольский горсовет заявил, что в настоящее время собрано несколько тысяч подписей граждан, проживающих на берегу Днестра против строительства каскада ГЭС на Днестре.

"Считаем, что продолжение работ по проектированию строительства и строительства каскада ГЭС на Днестре приведет к массовым общественным протестам и социальному напряжению среди местного населения", – заявили депутаты.

В связи с этим, они призвали руководство страны отменить распоряжение кабинета в части строительства каскада гидроэлектростанций.

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