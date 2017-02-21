Рыба в Днестре погибнет в результате строительства ГЭС - Чистяков

Александр Чистяков в ходе видеомоста Киев – Кишинев на тему "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе" заявил, что строительство ГЭС "наносит колоссальный вред окружающей нас природной среде".

"Природа сегодня стала очень и очень зависимой от человека, и поэтому нам с вам сообща нужно относиться к ней максимально осторожно и на уважительной основе. (…) Рыбы, живущие на течении после постройки ГЭС погибнут, вода станет малопроточной", — сообщил председатель Ассоциации рыболовов Украины в пресс-центре РИА Новости Украина.