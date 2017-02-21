наверх
21.02.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Рыба в Днестре погибнет в результате строительства ГЭС - Чистяков

    (обновлено: )8
    Председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявил, что река - "это живой организм", а энергетики не видят этого. Он добавил, что во многих странах Европы отказались от строительства ГЭС, "считая это нерентабельным".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Александр Чистяков в ходе видеомоста Киев – Кишинев на тему "Строительство ГЭС на Днестре может привести к экологической катастрофе" заявил, что строительство ГЭС "наносит колоссальный вред окружающей нас природной среде".

    "Природа сегодня стала очень и очень зависимой от человека, и поэтому нам с вам сообща нужно относиться к ней максимально осторожно и на уважительной основе. (…) Рыбы, живущие на течении после постройки ГЭС погибнут, вода станет малопроточной", — сообщил председатель Ассоциации рыболовов Украины в пресс-центре РИА Новости Украина

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Владимир Гройсман
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ